Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
НА ЖИВО: Слаломът във Венген с участието на Алберт Попов

Спорт
Състезанието е днес, с първи манш от 10.50 и развръзката в 13.50 по БНТ 3!

Зимните Олимпийски игри наближават с бясна скорост, но преди да се отдадем на случващото се под петте преплетени кръга е време да се озовем на една от класическите дестинации за слалома.

Майсторите на най-техничната дисциплина се отправят към Венген. Изненадващо или не, Пако Раса е лидер за малкия кристален глобус и французинът няма никакво намерение да намалява оборотите.

В уравнението влиза и Алберт Попов, който преследва още едно класиране в Топ 10.

Всичко това, днес с първи манш от 10.50 и развръзката в 13.50 по БНТ 3!

