Политически коментари за бъдещ политически проект на президента и за нов служебен премиер

Очаква ли се в следващите часове и дни президентът Румен Радев да обяви нов политически проект, биха ли го подкрепили на предстоящия извънреден парламентарен вот и кой от състава в т.нар. домова книга би бил най-подходящ за служебен премиер – това коментираха днес пред БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и Наталия Киселова от БСП-ОЛ.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "От настоящите опции, това ще бъде решение на президента, но единственият, който не е свързан с Пеевски е Андрей Гюров. - Но той не може да бъде избран? - Това ще реши президентът. БНТ: Г-н Мирчев все повече се говори, че президентът ще подаде оставка и ще направи политически проект, как ще се отрази на разпределението и влиянието на политическите сили? - Нека видим какви ще му бъдат ходовете, защото го слушаме от доста време, но не сме свидетели то да бъде факт. В момента, в който стане факт, ще коментираме бързо, трябва да видим и каква е програмата, какви са хората вътре."

Наталия Киселова - БСП-ОЛ: "По отношение на това дали ще има сътрудничество с политически проект – това вече е въпрос на коалиционна политика, който мисля, че има еднозначен отговор, тъй като и в двете си кампании, като кандидат за първи и за втори мандат, президентът е бил подкрепян от Българската социалистическа партия. Дали парламентарната група ще съдейства с президента сега за бъдещ проект – това вече е въпрос, който ще се обсъди след като той е факт."

Автори: Ирина Цонева, Иво Никодимов