Гледайте втория манш на слалома във Венген пряко по БНТ 3

Зимните Олимпийски игри наближават с бясна скорост, но преди да се отдадем на случващото се под петте преплетени кръга е време да се озовем на една от класическите дестинации за слалома.

Майсторите на най-техничната дисциплина се отправят към Венген. Изненадващо или не, Пако Раса е лидер за малкия кристален глобус и французинът няма никакво намерение да намалява оборотите.

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома.

Вторият манш започва в 13.50 часа по БНТ 3!