ИЗВЕСТИЯ

Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома от Световната купо по ски алпийски дисциплини във Венген

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Цели 16 скиори отпаднаха след първото спускане по трасето.

Алберт Попов
Снимка: БТА
Най-добрият български състезател в алпийските ски Алберт Попов не успя да завърши първия манш на слалома от Световната купа във Венген (Швейцария).

Попов беше сред 16-те скиори, които отпаднаха след първото спускане по трасето.

Най-добро време даде норвежецът Атле Ли Макграт, който финишира за 52.89 секунди и ще опита да спечели състезанието във Венген за втора поредна година.

Втори в първия манш се нареди представителят на домакините и световен шампион Лоик Меяр, с изоставане от 0.40 секунди.

Със същото време като Меяр - 53.29 секунди, третата позиция зае Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Макграт има четири победи в кариерата си и 19 подиума в състезанията от Световната купа, като взе сребро след Меяр в слалома на Световното първенство през миналата година. Той се стреми към втория си успех за сезона след победата в слалома в Алта Бадия миналия месец.

Вторият манш на слалома във Венген предстои от 13:50 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.

#Алберт Попов

