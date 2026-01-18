БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Ето какво написа той в профила си във Фейсбук

Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Първа реакция на българския дипломат Николай Младенов след номинирането му за върховен представител за Газа.

В профила си във Фейсбук той написа, че за него е чест и огромна отговорност да поеме роля в Съвета за мир, работейки тясно с преходната палестинска администрация.

По думите му, сформирането на Националната комисия за администриране на Газа е ключов елемент за мир в ивицата.

Младенов благодари на президента Доналд Тръмп "за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно", както и за продължаващата подкрепата на посредниците и всички партньори в този процес.

#Съвета за мир в Газа #Николай Младенов #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
1
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
2
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
3
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
4
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
5
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
6
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Близък изток

Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите
Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите
Антиправителствените протести в Иран - ще се намеси ли Америка? Антиправителствените протести в Иран - ще се намеси ли Америка?
Чете се за: 00:20 мин.
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа
Чете се за: 01:42 мин.
Николай Младенов в центъра на световната дипломация Николай Младенов в центъра на световната дипломация
Чете се за: 03:10 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа
Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мръсен въздух в София тази сутрин Мръсен въздух в София тази сутрин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ