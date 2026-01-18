БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Мръсен въздух в София тази сутрин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
У нас
Най-голямо е замърсяването в центъра на столицата, кв. "Борово" и "Овча купел"

Мръсен въздух в София тази сутрин
Снимка: БГНЕС/Архив
Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване. Отчетени са повишени норми на праховите частици са 12.8 µg/m³. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София.

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в централната градска част и в кварталите "Красно село", "Борово", "Овча купел", "Люлин", "Зона Б-5". Праховите частици в тези квартали са в порядъка на 26 µg/m³. В останалата част от столицата качеството на въздуха е добро.

В световен мащаб тази сутрин най-мръсните градове са столицата на Индия – Делхи, на Бангладеш – Дака, Лахор и Карачи в Пакистан, два града в Китай, Сараево, който е на 9-то място в света по замърсяване на въздуха тази сутрин.

