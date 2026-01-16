Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"

Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:

Актуалните теми в българския футбол дискутираме с бившия изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

Има ли край сагата с Армстронг Око-Флекс? Говори спортният директор на Ботев Пловдив Иван Цветанов.

Големите имена в сноуборда са в Банско. Най-интересното от Световната купа в паралелните дисциплини на живо.

Първото голямо телевизионно интервю на новия национал по свободна борба Шамил Мамедов.

Всички тези теми и още тази неделя в 12:30 по БНТ 1