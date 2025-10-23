НА ЖИВО: Йънг Бойс - Лудогорец 0:0

Йънг Бойс и Лудогорец сe изправят един срещу друг в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят в Берн, Щвейцария започна в 22:00 часа. И двата отбора имат по 3 точки от първите два мача.

Швейцарците започнаха слабо сезона и натискът върху треньора Джорджо Контини логично нараства.

Йънг Бойс влиза в сблъсъка след загуба в швейцарската Супер Лига от Санкт Гален с 1:2. Преди това те претърпяха тежко поражение от Лозана с 0:5. Тимът има победа в Лига Европа срещу ФКСБ с 2:0, но и загуба от Панатинайкос с 1:4 в първия кръг на турнира.

В момента „зелените“ от Разград са в серия от три поредни двубоя без победа.

Българският шампион загуби от Бетис в 0:2 във втория кръг на Лига Европа, но преди това постигна важен успех като гост на Малмьо с 2:1.

Руи Мота и неговите възпитаници имат 3 точки в Лига Европа, което не е най-лошият старт на света, и надминава с доста миналогодишната кампания на този етап.

След контузия на линия за Лудогорец ще бъде израелският национал Идан Нахмиас. Той бе картотекиран на пожар за турнира след тежката травма на Едвин Куртулуш. Нахмиас е гласен за заместник на Вердон. Очаква се в състава на българския шампион да има доста промени.

Йънг Бойс и Лудогорец никога не са се срещали помежду си в официален мач, но са се изправяли един срещу друг в два приятелски мача. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.