25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Силни ветрове притесняват организаторите на срещата.

Лига Европа трофей
Снимка: БТА
Слушай новината

Началният час на домакинството на Фейенорд на гръцкия Панатинайкос от турнира Лига Европа бе променен за втори път в рамките на днешния ден, съобщиха от нидерландския клуб.

Срещата на стадион "Де Кайп" ще започне от 22:00 часа наше време.

По-рано днес от Фейенорд излязоха със съобщение, че мачът се премества за 17:30 часа заради очаквана буря над Ротердам и ветрове със скорост от над 100 км/ч. По програма двубоят трябваше да започне в 19:45 часа българско време.

От Фейенорд се извиниха на привържениците за причиненото неудобство и вече обещаха компенсации за феновете, които няма да могат да присъстват на срещата.

#Фейенорд #Панатинайкос

