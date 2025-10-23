Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен

Началният час на домакинството на Фейенорд на гръцкия Панатинайкос от турнира Лига Европа бе променен за втори път в рамките на днешния ден, съобщиха от нидерландския клуб.

Срещата на стадион "Де Кайп" ще започне от 22:00 часа наше време.

По-рано днес от Фейенорд излязоха със съобщение, че мачът се премества за 17:30 часа заради очаквана буря над Ротердам и ветрове със скорост от над 100 км/ч. По програма двубоят трябваше да започне в 19:45 часа българско време.

От Фейенорд се извиниха на привържениците за причиненото неудобство и вече обещаха компенсации за феновете, които няма да могат да присъстват на срещата.