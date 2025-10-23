Го Ахед Игълс спечели домакинството си на Астън Вила след обрат

Го Ахед Игълс победи Астън Вила с 2:1 в мач от 3-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Нидерландците стигнаха до трите точки след обрат.

Гостите изненадаха своя противник и откриха резултата в 4-ата минута на срещата. Яри Де Бусер боксира топката при центриране на Джейдън Санчо, но Еван Гесон бе точен при добавката.

Макар да бяха принудени да правят две принудителни смени, домакините възобновиха равенството в 42-ата минута на стадион "Адларсхорст" в Девентер. Шут на Матис Сурай се отби от крака на Пау Торес и попадна във вратата на Емилиано Мартинес.

След почивката възпитаниците на Мелвин Бул стигнаха до обрат. Йорис Крамер изведе Матс Дейл сам срещу вратаря в наказателното поле и нидерландецът подпечата успеха за тима си.

"Вилъните" все пак можеха да си тръгнат с точка. В 79-ата минута бирмингамци получиха дузпа за игра с ръка на Дийн Рубен Джеймс, но Емилиано Буендия прати топката над вратата.

Астън Вила заема 7-ото място в класирането с 6 пункта. Го Ахед Ийгълс се изкачи до 10-ата позиция в подреждането със същия актив от точки