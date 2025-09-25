НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът трябва да започне работа по дневния ред за седмицата

живо заседание народното събрание
Слушай новината

Парламентът трябва да започне работа по дневния ред за седмицата след като вчера заради липса на кворум заседанието продължи малко повече от половин час.

Депутатите успяха единствено да гласуват дневния ред за седмицата. Ако успеят да изпълнят програмата си народните представители трябва да обсъдят Доклада за състоянието на отбраната.

Според изнесените данни некомплектът от военнослужещи остава висок и в края на 2024 г. достига над 21 на сто.

Доброволният резерв също е попълнен едва на 16 на сто, се посочва в Доклада.

# Народно събрание #заседание

