НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание

Парламентът трябва да започне работа по дневния ред за седмицата след като вчера заради липса на кворум заседанието продължи малко повече от половин час.



Депутатите успяха единствено да гласуват дневния ред за седмицата. Ако успеят да изпълнят програмата си народните представители трябва да обсъдят Доклада за състоянието на отбраната.

Според изнесените данни некомплектът от военнослужещи остава висок и в края на 2024 г. достига над 21 на сто.

Доброволният резерв също е попълнен едва на 16 на сто, се посочва в Доклада.