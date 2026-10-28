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Началникът на затвора в София обжалва освобождаването на Кристиан Николов

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Началникът на Затвора в София е предоставил отрицателно становище пред Софийски градски съд, в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Според началника на столичния затвор от съда не са взели под внимание мотивите на администрацията на затвора, че не са налице убедителни доказателства за поправяне на Николов.

Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, се посочва още в документа.

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения.

Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Началникът на Затвора – София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов предсрочно условно освобождаване.

#началник на затвора в София #Кристиан Николов #предсрочно освобождаване #протест

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