Националите по футбол до 15 г. завършиха първия си лагер

Завърши първият лагер за селекцията на България U15, след като тимът беше подбиран по време на турнирите на талантите, част от програмата на БФС "Футболно бъдеще". Момчетата на селекционера Петър Карачоров проведоха подготовка между 7 и 9 септември, като бяха изиграни два приятелски мача със Септември U16 и Славия U16. Националният отбор спечели и двете двустранни игри на терените на базата в Бояна, както следва:

България U15 - Септември U16 3:2

Голмайстори за България: Борис Стефанов 1:0, Даниел Лилковски 2:1, Димитър Гаврилов 3:2

България U15 - Славия U16 5:1

Голмайстори за България: Красимир Илчев 1:0 и 2:1, Иван Бичовски 3:1, Димитър Гаврилов 4:1, Емилиян Николов 5:1

Пред тима предстои турнир за Развитие на УЕФА, който ще се проведен между 17 и 22 октомври на базата в Бояна. В него участие ще вземат отборите на Литва, Словакия и Полша