ИЗВЕСТИЯ

Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Националите по футбол до 19 г. взеха реванш от Словакия във втора контрола

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Днес българите бяха доста солидни и почти не позволиха на гостите да създадат напрежение пред вратата на Пламен Пенев.

Български национален отбор по футбол за юноши до под 19 години
Снимка: Startphoto.bg
Юношеският национален отбор на България до 19 години победи във втората си контрола срещу Словакия с 1:0, като точен за нашия тим беше Васил Каймаканов в 2-ата минута. В първата проверка между двата тима момчетата на селекционера Тодор Симов допуснаха поражение с 1:3 в събота.

Днес българите бяха доста солидни и почти не позволиха на гостите да създадат напрежение пред вратата на талантливия и качествен Пламен Пенев, който също се справи със ситуациите, които се откриха.

Отборът до 19 години е лишен от капитана си Калоян Божков, който в момента е контузен и започва рехабилитация.

Тимът се подготвя за европейските квалификации в своята възраст, които ще се проведат от 12-и до 18-и ноември 2025-а година в Унгария. Лъвовете са в група с Франция, Фарьорските острови и домакините. За втория Елитен кръг на пресяванията се класират първите два отбора от всяка от 13-те групи, както и най-добрият трети състав.

Националният ни отбор по футбол до 19 години отстъпи на връстниците си от Словакия в контрола
Националният ни отбор по футбол до 19 години отстъпи на връстниците си от Словакия в контрола
На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола отново...
Чете се за: 01:22 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже до 19 години

