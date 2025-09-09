Националите по футбол до 19 г. взеха реванш от Словакия във втора контрола

Юношеският национален отбор на България до 19 години победи във втората си контрола срещу Словакия с 1:0, като точен за нашия тим беше Васил Каймаканов в 2-ата минута. В първата проверка между двата тима момчетата на селекционера Тодор Симов допуснаха поражение с 1:3 в събота.

Днес българите бяха доста солидни и почти не позволиха на гостите да създадат напрежение пред вратата на талантливия и качествен Пламен Пенев, който също се справи със ситуациите, които се откриха.

Отборът до 19 години е лишен от капитана си Калоян Божков, който в момента е контузен и започва рехабилитация.

Тимът се подготвя за европейските квалификации в своята възраст, които ще се проведат от 12-и до 18-и ноември 2025-а година в Унгария. Лъвовете са в група с Франция, Фарьорските острови и домакините. За втория Елитен кръг на пресяванията се класират първите два отбора от всяка от 13-те групи, както и най-добрият трети състав.