Националите по сноуборд тренираха в Ливиньо

Националите по сноуборд направиха тренировка в Ливиньо, което се сдоби с нови 21 сантиметра снежна покривка в навечерието на откриването на Зимните олимпийски игри. В курорта от няколко дни е слънчево и студено.



Утре е официалната тренировка в паралелния гигантски слалом, в който на 8-и февруари ще имаме четирима участници – Малена Замфирова, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

В Милано, където ще е основната церемония по откриването, днес бяха измерени пролетни температури. Такава е и прогнозата за утре вечер, когато всички погледи ще са насочени към стадион „Сан Сиро“.