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Националки предвождат българското участие на турнира за жени W50 в Хасково

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Спорт
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Турнирът е с награден фонд от 40 хиляди долара.

росица денчева стартира успех турнира лопота
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Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева ще участват в основната схема на турнира за жени W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара, който ще се проведе през следващата седмица.

Лиа Каратанчева се класира за основната схема по ранкинг, а „уайлд кард" от Българската федерация по тенис получават Ива Иванова, Йоана Константинова и Валерия Гърневска.

Поне десет българки ще стартират участието си от квалификациите, а от БФТ предоставят „уайлд кард" за пресявките на някои от най-изявените ни състезателки при девойките – Никол Нунева, Елеонора Тонева, Елена Пападопулу, Рафаела Симеонова и Моника Господинова.

В неделя от 9:00 часа ще се състои официалното откриване на турнира, а веднага след това ще започнат мачовете от квалификациите. Срещите от основната схема стартират във вторник, като организаторите ще направят всичко възможно двубоите на водещите български тенисистки да започват не преди 16:00 часа. По този начин ще бъдат улеснени любителите на тениса, които искат да наблюдават турнира на живо.

Българската федерация по тенис успя да осигури домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от категория W50. Всеки от турнирите ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

След турнира в Хасково предстоят надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основна цел при организирането на тези турнири е да се даде шанс на българските националки и най-добрите ни тенисистки да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста при жените.

#тенис турнир в Хасково 2026 г.

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