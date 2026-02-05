БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Националните отбори на България за подрастващи научиха съперниците си на eвропейските първенства по баскетбол

Двубоите от eвропейското първенство, Дивизия Б, през това лято ще са в Скопие (Северна Македония) от 6 до 15 август.

Вече са ясни съперниците на националните отбори на България за подрастващи на eвропейските първенства, които ще бъдат през лятото. Жребият бе изтеглен по-рано днес в Мюнхен (Германия). В мъжкото направление юношеският ни национален отбор, който ще защитава честта на България на шампионата на Стария континент в Дивизия А, ще бъде в група C, заедно с Литва, Словения и Германия. 18-годишните “лъвчета” ще играят в Трентино (Италия) от 25 юли до 2 август.

Младежкият тим на България до 20 години ще се бори за влизане в елита на Европа на първенството в Дивизия Б, което ще бъде в периода от 10 до 19 юли в Братислава (Словакия). Там представителният тим ще спори със съставите на Нидерландия, Унгария, Албания и Дания в група D.

В женското направление националният отбор на България за момичета до 16 години, който ще се изявява на европейското първенство, Дивизия А, ще играе срещу Чехия, Испания и Полша в група C. Това ще се случи в периода от 14 до 22 август в Питещ (Румъния).

Девойките до 18 години ще бъдат в Тулча (Румъния) за европейското първенство, Дивизия Б, от 31 юли до 9 август. Техни противници в група B ще са тимовете на Израел, Босна и Херцеговина, Украйна и Норвегия. Жените до 20-годишна възраст ще преследват целта - класиране в Дивизия А на родна земя.

Самоков ще приеме шампионата в Дивизия Б от 4 до 12 юли. Отборът ни ще бъде в компанията на Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина в група C. Националите до 16 години ще бъдат в една от двете групи с по шест тима. В група C нашите момчета ще премерят сили с Финландия, Швеция, Босна и Херцеговина, Норвегия и Люксембург.

Двубоите от eвропейското първенство, Дивизия Б, през това лято ще са в Скопие (Северна Македония) от 6 до 15 август.

