Националните отбори на България започват подготовка за световния шампионат по естетическа групова гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Надпреварата ще се проведе в Самоков през ноември.

българската федерация естетическа групова гимнастика разкри мащабни планове световното самоков
Снимка: БТА
Националните отбори на България по естетическа групова гимнастика за жени и за девойки започват сериозна подготовка за световното първенство, което ще се проведе от 26 до 30 ноември в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Преди две седмици жените в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева с треньор Кристина Ташева спечелиха за първи път в историята златен медал от европейското първенство в Будапеща (Унгария), а девойките Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова се наредиха втори.

През уикенда Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Християна Ковачева, Виктория Берова, Карина Нейкова и Сияна Табакова станаха шампионки при жените в категория Елит на Държавното първенство по художествена гимнастика в София, а девойките триумфираха в категория А при жените на същия шампионат.

На пресконференция днес гимнастичките, президентът на Българската федерация по естетическа групова гимнастика Мариета Дукова и Елена Дукова, генерален секретар на федерацията и вицепрезидент на Международната федерация в този спорт, разказаха, че са имали трудности в подготовката за европейското първенство заради контузии.

"Подготовката премина много трудно. 2025-а е най-дългата година в моя живот. Имаше много контузии и в двата отбора - за жени и за девойки, много сериозни контузии. Виктория Берова до последно не знаехме дали ще играе. Далия Иванова десет дни преди Европейското първенство разкъса връзки на глезена. Първият ден девойките бяха първи, но после се намесиха "висшите сили". Истината е, че и двата отбора не бяха в оптимална форма. Срещнахме се с отборите от Русия и Финландия, имаше голяма конкуренция. Надявам се сега да имаме ползотворна тренировка, тъй като остават 50 дни до световното първенство", каза Елена Дукова.

"Искам да изкажа благодарност на момичетата и треньорите, които вложиха всичко от себе си в една изключителна конкуренция на европейското първенство и успяха да се преборят и да завоюват шампионската титла при жените и сребърните медали при девойките. Гордост е за мен като председател на федерацията. През изминалия уикенд тези момичета спечелиха и титлите в многобоя при ансамблите за жени категория "Елит" и категория А", коментира Мариета Дукова.

На срещата с медиите присъстваха три от националките при жените.

"Най-трудното ни беше психологически да преодолеем трудностите и мисля, че се справихме добре, защото сме отбор от доста дълго време", каза Яна Стайкова.

"Имахме трудна подготовка, но съм щастлива, че заедно успяхме да се преборим и да преодолеем трудностите", добави Сияна Табакова.

"Не всяка година участваме на Европейско първенство. Не беше лесно състезание, но заедно успяхме да се справим", заяви Мария Мехлемова.

Елена Дукова разкри, че в Самоков ще пристигнат над 2500 гимнастички и още 1500 треньори и придружаващи лица на делегациите, а организацията на първенството ще надмине 1 милион лева.

"До първенството в Самоков продължаваме да тренираме централизирано. Девойките ще участват на турнир "СамЕлион къп" на 16-17 октомври, а двата тима ще играят на Държавното първенство в Самоков на 14-16 ноември в Сандански. България се отличава със собствен стил в естетическата групова гимнастика. В момента ние сме една от водещите сили в този спорт", заяви тя.

"За наша радост има хора, които ни партнират, за да направим едно хубаво Световно първенство. Искаме да комбинираме професионализъм с домакинството, за да може всички отбори да бъдат доволни", каза Мариета Дукова.

Снимки: БТА

