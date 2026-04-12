Националният отбор на България по футзал загуби и от Турция

Националният отбор на България по футзал допусна трета загуба в група С на световните квалификации, които се играят в литовския град Друскининкай. Родният тим загуби от Турция с 3:7, след като преди това отстъпи от Република Северна Македония с 1:4, а вчера паднаха и от домакините от Литва с 0:3.

Българският тим направи добро първо полувреме, като след като съперникът откри резултата чрез Агир, Дмитро Жилчук и Димитър Петев вкараха за пълен обрат за отбора. До края на частта обаче Турция вкара още две попадения, за да поведе отново.

Турците бяха по-добрият отбор и след почивката, като вкараха цели четири гола, докато за България отново се разписа Петев. За съперникът по три гола отбелязаха Агир и Кахведжъ.