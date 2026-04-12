Мбапе пропусна тренировката на Реал Мадрид

Килиан Мбапе пропусна днешната тренировка на Реал Мадрид заради последствията от удара, който получи в мача срещу Жирона.

Френският нападател е с няколко шева на веждата след сблъсък с лакът от Витор Рейс в края на срещата – ситуация, при която „белите“ имаха сериозни претенции за дузпа. Като предпазна мярка Мбапе не тренира заради дискомфорт.

Очаква се обаче той да бъде на разположение за реванша срещу Байерн Мюнхен в Мюнхен от четвъртфиналите на Шампионска лига. Срещата е в сряда, а испанският тим ще се опита да навакса изоставане от 1:2.