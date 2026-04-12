Реал Мадрид връща Тони Кроос в клуба

Реал Мадрид обмисля завръщането на една от легендите си – Тони Кроос, този път в управленската структура на клуба, съобщава испанското издание AS.

Ръководството на „белите“ вижда сериозен потенциал в опита и влиянието на германеца върху развитието на клуба, независимо каква точно роля ще му бъде предложена.



Основен двигател на идеята е президентът Флорентино Перес, който настоява Кроос отново да бъде част от „Сантиаго Бернабеу“, макар че детайлите около бъдещото сътрудничество все още се уточняват.

Кроос носи екипа на Реал в периода 2014–2024 г., след което прекрати състезателната си кариера. За това време той се утвърди като ключова фигура в състава, печелейки пет трофея от Шампионската лига и четири титли в Ла Лига.