Над 200 състезатели на Държавното по бадминтон

224 състезатели, сред които всички национални на България такива, ще участват на Държавното първенство по бадминтон за мъже и за жени, което ще се проведе от 1 до 4 май в зала "Европа" в София.

Водачки в схемата на двойки жени са Габриела Стоева и Стефани Стоева от новия им клуб БК Стоева Старс (София). Сестрите ще играят и в надпреварата на смесени двойки. Номер 2 са Елена Попиванова и Виктория Попова (Атлет Първомай).

Димитър Янакиев и Даниел Николов (БК Ракет Спийд, София) са на върха в схемата на мъже единично, а при жените Калояна Налбантова (Виктори БК София) и Христомира Поповска (БК ВИАС София) са на първите две места.

Номер 1 на двойки мъже са Димитър Янакиев и Даниел Николов (БК Ракет Спийд, София), а на смесени двойки - Стилиян Макарски (Виктори БК София) и Христомира Поповска.

Първенството започва в четвъртък с квалификациите, в петък стартират мачовете от основната схема, а финалите са в неделя.