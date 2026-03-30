Над 200 тона отпадъци бяха събрани при пролетното почистване на София

Над 200 тона отпадъци бяха събрани и извозени в рамките на кампанията за пролетно почистване на София на 28 и 29 март, съобщиха от Столичната община. В инициативата се включиха повече от 1000 доброволци на близо 60 локации в града.

“Това, което миналата есен беше реакция в труден момент, днес се случва организирано. Показахме, че една ситуация може да се промени, когато хората повярват, че тяхната намеса има значение и това е, което прави разликата. Можем да действаме заедно не само когато има проблем, а и когато искаме да направим нещо добро за града си.” каза кметът на София Васил Терзиев, който се включи в акцията в район “Люлин”.

Почистени бяха междублокови пространства, градинки, детски и спортни площадки и други обществени зони.

Организацията на място и извозването на събраните отпадъци бяха осигурени от екипите на Столичния инспекторат и общинските предприятия.

В рамките на кампанията значителен обем отпадъци беше събран в района на Люлин, където само за няколко часа бяха извозени над 50 тона отпадъци, клони и растителна маса.

На 29 март беше почистено и Симеоновско шосе от доброволците от „Аз за теб. Ние за тях“, които събраха и извозиха близо 5 тона отпадъци, почиствайки наносите от пясък, кал и обработки против заледяване.