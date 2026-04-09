Над 260 тона опасни храни от животински произход са спрени от продажба и са унищожени. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните като резултат от акция "Чиста храна ".

От там съобщиха за драстичен случай във Враца, където инспекторите от агенцията са спрели близо 190 кг опасна храна, предназначена за детските градини в града. Установени са големи несъответствия и нарушения при транспортирането и съхранението на хранителните продукти.

Инспекторите са получили съдействие от МВР за проследяване движението и престоя на автомобила с месо във Враца и София.

Проверките в цялата страна продължават, като обхващат и училища и детски градини.