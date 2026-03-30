Над 2800 студенти от цял свят кандидатстват за стаж в София

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT към Софийския университет приключи приема за лятната си изследователска програма SURF, която отново предизвика огромен интерес.

Над 2800 студенти от 128 държави са подали кандидатури, включително от едни от най-престижните университети в света като MIT, Кеймбридж, Оксфорд и Техническия университет в Мюнхен.

Кандидатите са с много високи постижения, сред тях има носители на международни награди и медали от олимпиади.

Конкуренцията е изключително голяма и под 1 процент от всички кандидати ще бъдат приети. Одобрените ще имат шанс да работят по научни проекти в София заедно с изследователи от INSAIT.

Още миналата година програмата привлече хиляди кандидати, като сред избраните имаше и български студенти, които учат в топ университети в чужбина, но избират да се върнат в България за практика.