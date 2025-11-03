БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 360 хил. българи работят след пенсия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

Средното увеличение на пенсиите заради допълнителния труд е около 16 лева

360 хил българи работят пенсия
Слушай новината

Повече от 360 хиляди българи работят и след пенсия, за да увеличат средствата си за старини. Това показват данни на НОИ.

Средното увеличение на пенсиите заради допълнителния труд е около 16 лева, а страната ни остава една от малкото в Европейския съюз, където пенсиите не се облагат с данъци. Около 127 хиляди души са натрупали до пет години допълнителен стаж, като повечето увеличения са скромни – между един и 10 лева, макар че има и рекордно повишение от 385 лева.

Устойчив ръст на работещите пенсионери и увеличение на броя им с повече от 50% за последните пет години отчитат от Националния осигурителен институт. Йордан Ингилизов от Благоевград е бил служител в системата на МВР. След като се пенсионира, продължава да работи като охранител.

"От 2011 г. съм пенсионер и всички години работя. Само шест месеца не съм работил. И работя поради това, че не достигат пенсиите, защото са ни малки пенсиите. Затова работя. Ние се базираме на базата на законността. След като закона ни позволява и имаме и физическите възможности, и искам да си добавя върху пенсията това, което ми се полага", каза Йордан Ингилизов.

"Когато се преизчислява пенсия за осигурителен стаж, то се извършва служебно. Лицето не трябва да подава заявление. Всяка календарна година НОИ, считано то първи април извършва това действие. Без той да идва на място, да подава заявление, тегли данните от системата, които са в НОИ и се извършва самото преизчисление", коментира Антоанета Николова, началник-сектор "Отпускане на пенсии" при ТП на НОИ – Благоевград.

Благоевград се нарежда на шесто място в страната по брой преизчислени пенсии за тази година. Данните на НОИ показват, че в масовия случай увеличението на месечна база е около 16 лева. Има и случай, в който работещ пенсионер е успял да добави към пенсията си повече от 380 лева.

"Не съм целял това и не доближавам тези 300 лева. Трудовото възнаграждение ми е малко и по-малък процент взимам", заяви Йордан Ингилизов.

"Преизчислението за всеки един пенсионер е индивидуално. В зависимост колко като период стаж е положен. Участват критериите индивидуален коефициент, нали период на осигурителен стаж, т.е. самият доход, който получава лицето, е индивидуално за всеки. Колкото повече осигурителния доход е по-голям, толкова е по-голямо увеличението", каза Антоанета Николова.

През тази година са преизчислени над 234 хиляди пенсии за осигурителен стаж и възраст. Все повече са и работещите пенсионери с инвалидна пенсия – вече почти 129 хиляди, което е с над 23% повече за три години.

#работещи пенсионери #НОИ #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
1
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
4
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
5
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
6
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
6
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник

Още от: Общество

Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
"Приключението наука: новата молекула на здравето" - постиженията на българската наука "Приключението наука: новата молекула на здравето" - постиженията на българската наука
Чете се за: 00:47 мин.
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Чете се за: 00:57 мин.
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ) Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
6231
Чете се за: 03:35 мин.
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград
Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Пускат парното в София във вторник Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на осигурителната вноска Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на осигурителната вноска
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Битката за Покровск се ожесточава
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Над 360 хил. българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ