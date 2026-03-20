Над 50 деца от цялата страна тренират борба заедно в София

Над 50 деца се включиха в тренировъчна сесия по борба в зала „Диана“ в София. Те са на възраст до 15 и до 17 години и са част от програма за развитие на млади състезатели от цялата страна.

Тренировките се водят от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков, които помагат на участниците да развиват техника, дисциплина и състезателен дух.

От федерацията подчертават, че инвестицията в младите е основен приоритет. Целта е да се изградят нови състезатели, които в бъдеще да представят България на големи международни състезания.

Борбата е един от най-успешните спортове у нас, донесъл множество олимпийски, световни и европейски медали, а сега усилията са насочени към създаването на ново поколение шампиони.