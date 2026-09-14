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Над 560 нежилищни сгради в страната са обновени по ПВУ

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С близо 346 млн. евро са санирани държавни и общински обществени сгради, както и обекти на бизнеса

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Снимка: БТА/Архив
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Над 560 нежилищни сгради в страната са обновени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 346 млн. евро по линия на процедурите „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Общата обновена площ е повече от 1 770 000 кв. м, което се равнява на площта на 248 футболни игрища. Малко над 1 млн. кв. м е обновената бизнес инфраструктура.

Санирани са 340 държавни и общински сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, структури на МВР, регионални служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ и спортни зали. Близо 37% от тях са културни обекти – читалища, музеи, концертни зали, театри, галерии. Повечето от тях не са обновявани през последните няколко десетилетия. Подобрени са експлоатационните качества и енергийната ефективност на над 230 частни сгради на бизнеса – предприятия, складове, търговски обекти, центрове за услуги и хотели.

В резултат от направените инвестиции по двете процедури годишното потребление на първична енергия в сградите ще бъде намалено с приблизително 366 млн. kWh, или най-малко с 30% спестяване на първична енергия за всеки един от обектите. С над 78 000 тона CO₂ годишно ще бъдат намалени и емисиите на парникови газове, което се равнява на годишните емисии на малко над 54 000 нови автомобила. Обновените сгради променят изцяло облика и средата във и около публичните сгради и обектите от реалната икономика.

Енергийното обновяване води до намаляване на разходите за енергопотребление, както и до постигане на по-ниски разходи за тяхната експлоатация, по-чиста околна среда и подпомага публичните институции да използват по-ефективно средствата си.

Освен цялостно саниране на сградите, ремонтите включват поставяне на топлоизолация, хидроизолация на покрива, подмяна на дограма, изграждане на енергийно ефективни системи и вътрешна модернизация. Обектите са адаптирани за хора с увреждания. Ремонтирани са санитарните възли и е подобрена и външната среда около обектите. С изпълнението на всички енергийно ефективни мерки се подобряват не само условията и обликът на културната инфраструктура, но се възстановява и нейното огромно значение за съхраняване на местната идентичност и духовност.

#ПВУ #МРРБ #санирани сгради

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