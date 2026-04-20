Над 80% от протоколите в Бургас са обработени. Според резултата "Прогресивна България" е първа политическа сила. Данните на Районната избирателна комисия показват, че формацията събира близо 50% от действителните гласове.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с малко под 14%, следвани от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с над 9 на сто.

Общият брой на гласувалите избиратели надхвърля 144 хиляди, а избирателната активност е близо 50%. Над 98% от подадените гласове са действителни, като вот „Не подкрепям никого“ са дали малко над 2 хиляди души.