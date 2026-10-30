Над 800 бъдещи звезди във фехтовката ще спорят от днес до неделя за купа Свечников

Повече от 800 бъдещи звезди във фехтовката излизат от днес до неделя на пътеките в зала София в битка за призовите места за купа Свечников. Надпреварата на младите сабльори и сабльорки от 28 държави започва с боевете във възрастова група до 14 години.



Утре стартират турнирите на кадетите и кадетките. В събота ще бъдат определени медалистите при кадетите индивидуално и кадетките отборно, а в неделя – при кадетките индивидуално и кадети отборно.

Турнирът е сред най-силните състезания за кадети и кадетки в света и е валиден за Европейската купа. Организатори са фехтовален клуб Свечников, Българска федерация по фехтовка и Българска фехтовална академия. Състезанието ще се проведе с подкрепата на Столична община, Фондация София – Европейска столица на спорта и Кока-Кола България. Главен съдия е Васил Миленчев - съдия номер 1 в света на сабя.