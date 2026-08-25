БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наградиха двама тийнейджъри, помогнали при гасенето на пожар край несебърското село Кошарица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Вътрешният министър Иван Демерджиев награди 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков за проявена гражданска доблест. Преди седмица двамата се включили в гасенето на голям пожар над несебърското село Кошарица и помогнали огънят да бъде овладян, преди да достигне до къщите в района.

Момчетата били с моторите си край селото, когато забелязали гъст дим. Веднага се отправили към мястото и оставили екипировката си, за да се включат в борбата с пламъците.

Първоначално опитали да ограничат огъня с подръчни средства. Пламъците обаче бързо се разпространявали към гората и близките къщи. Двамата намерили дъски и започнали с тях да задушават огъня. Преди това Тонислав проверил дали в намиращите се наблизо постройки има хора. След разговор с местни станало ясно, че къщите са необитаеми.

За действията си Стилиян и Тонислав получиха грамоти от вътрешния министър.

„Всяко уважаващо себе си общество трябва да цени гражданската доблест и трябва да показва, че я цени“, заяви Иван Демерджиев.

Той посочи, че на фона на случаите на агресия и разпространение на наркотици сред младежите подобни постъпки трябва да бъдат показвани и насърчавани.

„Трябва да се радваме, че все още има немалко млади хора, възпитани в този дух и в тези ценности, които ги водят до подобни актове на гражданска доблест“, каза още Демерджиев.

#отличени #Иван Демерджиев #пожари #несебър

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
2
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Силна лятна буря и градушка в София
3
Силна лятна буря и градушка в София
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
4
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е било поставено върху джип
5
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е...
Наводнени улици, запушени шахти след като градушка колкото орех се изсипа над София
6
Наводнени улици, запушени шахти след като градушка колкото орех се...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Регионални

Военни прочистват района извън завод „ЕМКО“ от невзривени боеприпаси и отломки след възникналия инцидент
Военни прочистват района извън завод „ЕМКО“ от невзривени боеприпаси и отломки след възникналия инцидент
Схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и опит за грабеж са пресечени при разследване в Пловдивско Схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и опит за грабеж са пресечени при разследване в Пловдивско
Чете се за: 01:52 мин.
Откриха над килограм кокаин в имот във Варна, пласьорът е задържан в Разградско Откриха над килограм кокаин в имот във Варна, пласьорът е задържан в Разградско
Чете се за: 01:07 мин.
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
Чете се за: 02:00 мин.
Поредна авария на водопровод оставя осем села в Нова Загора без вода тази вечер Поредна авария на водопровод оставя осем села в Нова Загора без вода тази вечер
Чете се за: 01:12 мин.
Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи и земеделски земи Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи и земеделски земи
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност" Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“ Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“ Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пороят наложи евакуация на хора в община Струмяни, положението...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ