Наградиха двама тийнейджъри, помогнали при гасенето на пожар край несебърското село Кошарица

Вътрешният министър Иван Демерджиев награди 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков за проявена гражданска доблест. Преди седмица двамата се включили в гасенето на голям пожар над несебърското село Кошарица и помогнали огънят да бъде овладян, преди да достигне до къщите в района.

Момчетата били с моторите си край селото, когато забелязали гъст дим. Веднага се отправили към мястото и оставили екипировката си, за да се включат в борбата с пламъците.

Първоначално опитали да ограничат огъня с подръчни средства. Пламъците обаче бързо се разпространявали към гората и близките къщи. Двамата намерили дъски и започнали с тях да задушават огъня. Преди това Тонислав проверил дали в намиращите се наблизо постройки има хора. След разговор с местни станало ясно, че къщите са необитаеми.

За действията си Стилиян и Тонислав получиха грамоти от вътрешния министър.

„Всяко уважаващо себе си общество трябва да цени гражданската доблест и трябва да показва, че я цени“, заяви Иван Демерджиев.

Той посочи, че на фона на случаите на агресия и разпространение на наркотици сред младежите подобни постъпки трябва да бъдат показвани и насърчавани.