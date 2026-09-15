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Завърши изграждането на обходния път на Рудозем

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Завърши изграждането на обходния път на Рудозем
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Завърши изграждането на обходния път на Рудозем, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Отсечката с дължина от 2,4 км е част от второкласния път II-86 Средногорци – Рудозем.

Работата приключи с подписването на акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. Предстои съставяне на акт 16 и издаване на Разрешението за ползване.

С построяването на обходното трасе транзитният трафик се извежда извън града, с което се улеснява пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти и се повишава пътната безопасност. Пътят е и основната връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

Обходният път преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което пресича река Чепинска и след това се включва чрез кръстовище с пътя Средногорци – Рудозем. Новата отсечка е с две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Изградени са 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Триклонното кръстовище при 132-ри км е реконструирано в кръгово, ремонтиран е мостът над р. Арда, изграден е нов мост над река Чепинска.

Преместени са електропреносни и телекомуникационни кабели, реконструиран е магистрален водопровод с дължина 230 м и канализационен колектор с дължина 530 м, укрепено е срутището в района на 134-ти км.

СНИМКИ: АПИ

Проектът е реализиран по Програма „ИНТЕРРЕГ VI A Гърция – България 2021-2027”, а стойността на договора е 4 742 121,11 евро с ДДС, като към него е сключено допълнително споразумение за 2 275 199,89 евро с ДДС.

#завършване #обходен път на Рудозем #АПИ

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