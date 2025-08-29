БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-елитните петобойки влизат в спор за 18 места на финала на световното

Полуфиналите са с начало 15:00 ч. и 18:30 ч, като първия може да гледате ексклузивно на спортния сайт на БНТ, а вторият ще бъде излъчен по БНТ 3.

елитните петобойки влизат спор места финала световното
Снимка: uipmworld.org
Слушай новината

36-те най-елитни състезателки в света ще определят финалистките на шампионата на планетата по модерен петобой, който се провежда в литовския град Каунас.

Най-добрите 9 от всеки от двата полуфинала ще се класират за заключителната надпревара, която ще се проведе в събота.

За първи път на световно първенство при мъжете и жените състезателите ще дебютират в новата препятствена дисциплина, която замени от този сезон конната езда. Изпитанието, в което петобойците преодоляват 70-метровото разстояние с 8 разнообразни препятствия за възможно най-кратко време, е второ по ред в състезанието след директната елиминация във фехтовката, също нов формат от този сезон, и преди плуването.

Събраните от трите дисциплини точки определят реда на стартиране и изоставането от лидера в комбинираната дисциплина от бягане и стрелба с лазерен пистолет, която се провежда по метода на преследване.

Полуфиналите са с начало 15:00 ч. и 18:30 ч, като първия може да гледате ексклузивно на спортния сайт на БНТ, а вторият ще бъде излъчен по БНТ 3.

Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Гледайте битките за отличията в Каунас, от четвъртък до събота в...
Чете се за: 01:00 мин.
