Най-накрая сняг в селото на Дядо Коледа в Лапландия

След необичайно дълго чакане първият сняг падна в емблематичното село на Дядо Коледа в Лапландия. Тази година зимата закъсня повече от обикновено, след като септември се оказа третият най-топъл месец, откакто се водят температурни измервания.

Според Финландския метеорологичен институт средната температура е била с близо два градуса по-висока от обичайното за сезона. Сега обаче туристите вече могат да се насладят на зимната приказка и коледния дух, които се завърнаха в най-северната част на Финландия.