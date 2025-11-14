БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Най-накрая сняг в селото на Дядо Коледа в Лапландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Запази
после сняг селото дядо коледа лапландия снимки
Слушай новината

След необичайно дълго чакане първият сняг падна в емблематичното село на Дядо Коледа в Лапландия. Тази година зимата закъсня повече от обикновено, след като септември се оказа третият най-топъл месец, откакто се водят температурни измервания.

Според Финландския метеорологичен институт средната температура е била с близо два градуса по-висока от обичайното за сезона. Сега обаче туристите вече могат да се насладят на зимната приказка и коледния дух, които се завърнаха в най-северната част на Финландия.

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: По света

Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си
Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице при дебюта си
Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон Хиляди кукли Labubu бяха изкупени за секунди по време на лайвстрийм в Лондон
Чете се за: 01:00 мин.
Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън Награда "Икона на годината" за Джанет Джаксън
Чете се за: 00:45 мин.
“Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия “Дом за фенове” на стрийминг платформа във Филаделфия
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 13.11.2025 г. Новините 13.11.2025 г.
Чете се за: 04:40 мин.
Изпитен маратон в Южна Корея: зрелостниците държат 8-часов тест Изпитен маратон в Южна Корея: зрелостниците държат 8-часов тест
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две години са измъчвали и убивали с особена жестокост десетки животни
Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл" Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ