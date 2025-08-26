Налбантова отстъпи в дебюта си на световно първенство по бадминтон

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова допусна поражение при дебюта си на световно първенство по бадминтон при жените във френската столица Париж. Българката отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху с 21:23, 6:21 за 39 минути.

30-годишната индийка е олимпийска вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.

Налбантова, която страда от вирусно заболяване, започна отлично мача, поведе в резултата, а в края на първия гейм пропусна две възможност да поведе в резултата. Във втория гейм съперничката ѝ доминираше и след 21:6 се класира за втория кръг на шампионата.

Така единствено петкратните европейски шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават участие от националите. Утре сестрите ще играят срещу №16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).