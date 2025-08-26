БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Налбантова отстъпи в дебюта си на световно първенство по бадминтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българката страдаше от вирусно заболяване.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова допусна поражение при дебюта си на световно първенство по бадминтон при жените във френската столица Париж. Българката отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху с 21:23, 6:21 за 39 минути.

30-годишната индийка е олимпийска вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.

Налбантова, която страда от вирусно заболяване, започна отлично мача, поведе в резултата, а в края на първия гейм пропусна две възможност да поведе в резултата. Във втория гейм съперничката ѝ доминираше и след 21:6 се класира за втория кръг на шампионата.

Така единствено петкратните европейски шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават участие от националите. Утре сестрите ще играят срещу №16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Калояна Налбантова #бадминтон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Още

Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч.
Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур „Балкан Оупън“ Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур „Балкан Оупън“
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч.
Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч.
Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ