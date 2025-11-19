Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста

Таксиметров шофьор от Разградско е с опасност за живота след нападение от свой клиент. 68-годишен таксиметров шофьор от Разградско е с прободни рани в корема и гърдите и остава с опасност за живота, след като е бил нападнат от свой клиент в района между селата Доразград и Ушиинци. Нападателят е 33-годишен мъж и е задържан. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Пострадалият е дългогодишен таксиметров шофьор, познат в града като „скромен и възпитан човек“. Оказва се, че той е познавал добре своя нападател. Младият мъж е безработен, няма криминални прояви.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров обясни подробно как се е стигнало до нападението.

„Познават се много добре, изградили са си доверителни отношения. Той му е бил като син“, заяви прокурорът.

По думите му нападателят се е обадил на таксиметровия шофьор на 14-и, за да го закара до хазартен пункт близо до Разград.

„Дори е вземал 100 лева на заем от самия водач на таксиметровия автомобил. Тогава вероятно е видял, че той брои и разполага с парична сума. И може би това е първият момент, в който той е решил, че на един по-късен етап, ако не дай си Боже, а то така е и станало, не спечели за пореден път, ще пристъпи към извършването на това престъпление “, уточни Тодоров.

След като проиграл сумата, мъжът отново повикал шофьора, за да го закара до родното му село под предлог, че ще вземе още пари от дома на родителите су, с които да върне заема.

„Навръщане към Разград вади ножа и започва да го мушка – най-малко с три намушквания в областта на торса“, заяви окръжният прокурор.

Състоянието му на 68-годишният Сабри се подобрява.

„Последната информация е, че пострадалият се намира в много добро и здравословно, и психическо състояние“, съобщи прокурор Тодоров.

Младият мъж е с най-тежкото обвинение грабеж, придружен с опит за убийство. Днес съда в Разград ще разгледа мярката му за неотклонение.

