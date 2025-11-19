БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Пострадалият е дългогодишен таксиметров шофьор, познат в града като „скромен и възпитан човек“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Таксиметров шофьор от Разградско е с опасност за живота след нападение от свой клиент. 68-годишен таксиметров шофьор от Разградско е с прободни рани в корема и гърдите и остава с опасност за живота, след като е бил нападнат от свой клиент в района между селата Доразград и Ушиинци. Нападателят е 33-годишен мъж и е задържан. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Пострадалият е дългогодишен таксиметров шофьор, познат в града като „скромен и възпитан човек“. Оказва се, че той е познавал добре своя нападател. Младият мъж е безработен, няма криминални прояви.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров обясни подробно как се е стигнало до нападението.

„Познават се много добре, изградили са си доверителни отношения. Той му е бил като син“, заяви прокурорът.

По думите му нападателят се е обадил на таксиметровия шофьор на 14-и, за да го закара до хазартен пункт близо до Разград.

„Дори е вземал 100 лева на заем от самия водач на таксиметровия автомобил. Тогава вероятно е видял, че той брои и разполага с парична сума. И може би това е първият момент, в който той е решил, че на един по-късен етап, ако не дай си Боже, а то така е и станало, не спечели за пореден път, ще пристъпи към извършването на това престъпление “, уточни Тодоров.

След като проиграл сумата, мъжът отново повикал шофьора, за да го закара до родното му село под предлог, че ще вземе още пари от дома на родителите су, с които да върне заема.

„Навръщане към Разград вади ножа и започва да го мушка – най-малко с три намушквания в областта на торса“, заяви окръжният прокурор.

Състоянието му на 68-годишният Сабри се подобрява.

„Последната информация е, че пострадалият се намира в много добро и здравословно, и психическо състояние“, съобщи прокурор Тодоров.

Младият мъж е с най-тежкото обвинение грабеж, придружен с опит за убийство. Днес съда в Разград ще разгледа мярката му за неотклонение.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

#Русе #таксиметров шофьор

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
3
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
5
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
5
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Регионални

Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столична община за новите правила за паркиране в София
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столична община за новите правила за паркиране в София
Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм
Чете се за: 03:17 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта
Чете се за: 02:52 мин.
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия" Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
16835
Чете се за: 03:27 мин.
Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ