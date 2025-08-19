БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нападател от Милан става съотборник на Илия Груев в Лийдс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Англичаните плащат за футболиста над 20 млн. евро.

Ноа Окафор
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Лийдс, където играе българският национал Илия Груев, направи пореден трансфер. Тимът от Англия подписа с Ноа Окафор, който идва от италианския Милан. За правата на нападателя от Лийдс ще заплатят около 21 млн. евро.

Българинът Груев снощи се появи в края на срещата с Евертън от първия кръг на Висшата лига.

Окафор, швейцарски национал, премина в Милан преди два сезона от състава на Ред Бул Залцбург. 25-годишният футболист обаче така и не успя да се наложи на „Сан Сиро“ и продажбата му е повече от логична.

Очаква се в следващите дни Милан да се подсили с нападател от Ювентус или Манчестър Юнайтед – става въпрос за Душан Влахович и Расмус Хойлунд. Не е изключен трансфер и на двамата.

#ФК Лийдс #Ноа Окафор #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Европейски футбол

Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар
Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар
Здравка Парапунова продължава в Швейцария Здравка Парапунова продължава в Швейцария
Чете се за: 00:55 мин.
Якуб Пьотровски с успешен дебют за Удинезе Якуб Пьотровски с успешен дебют за Удинезе
Чете се за: 01:07 мин.
Минимална победа изпрати Борусия Дормунд напред за Купата на Германия Минимална победа изпрати Борусия Дормунд напред за Купата на Германия
Чете се за: 00:52 мин.
Без победител между Елче и Бетис в Ла Лига Без победител между Елче и Бетис в Ла Лига
Чете се за: 00:30 мин.
Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ