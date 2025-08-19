Нападател от Милан става съотборник на Илия Груев в Лийдс

Отборът на Лийдс, където играе българският национал Илия Груев, направи пореден трансфер. Тимът от Англия подписа с Ноа Окафор, който идва от италианския Милан. За правата на нападателя от Лийдс ще заплатят около 21 млн. евро.

Българинът Груев снощи се появи в края на срещата с Евертън от първия кръг на Висшата лига.

Окафор, швейцарски национал, премина в Милан преди два сезона от състава на Ред Бул Залцбург. 25-годишният футболист обаче така и не успя да се наложи на „Сан Сиро“ и продажбата му е повече от логична.



Очаква се в следващите дни Милан да се подсили с нападател от Ювентус или Манчестър Юнайтед – става въпрос за Душан Влахович и Расмус Хойлунд. Не е изключен трансфер и на двамата.