Наполи потвърди за отсъствието на двама

Италианският Наполи потвърди, че двама ключови футболисти от първия тим ще отсъстват от игра, след решението на бразилеца Давид Нерес да се подложи на операция в Лондон, както и заради новия мускулен проблем на сръбския вратар Ваня Милинкович-Савич.

Контузиите са постоянен проблем за старши треньора Антонио Конте и неговия отбор през сезон 2025/2026. Белгийският нападател Ромелу Лукаку наскоро се завърна след травма, която получи седмица преди началото на сезона в Серия А, а Кевин Де Бройне пропусна последните 21 мача във всички турнири.

Нерес се бори с контузия на глезена през последните няколко седмици, а наскоро взел и решението да се оперира, за да коригира проблема.

„Давид Нерес претърпя операция на левия глезен в Лондон. Операцията беше напълно успешна. Футболистът на Наполи ще почива няколко дни и след това ще започне рехабилитационна програма“, се посочва в изявлението на гранда от Неапол.

Що се отнася до Милинкович-Савич, който не взе участие при загубата с 0:3 от Ювентус в неделя, от клуба потвърдиха, че той е преминал медицински прегледи, които са разкрили разтежение в лявото му бедро.