Напрежение прекрати контролата между Миньор 2015 и Левски

Контролата между баскетболните Миньор 2015 и Левски не завърши. Перничани и „сините“ премериха сили тази вечер в зала „Борис Гюдеров“, но проверката не доигра. Според информация, разпространена от домакините, причината е в непристойното поведение на старши треньора на гостите в лицето на Константин Папазов, който е извадил своя отбор средата на третата част при 53:43 в полза на „чуковете“.

„Чуковете“ излязоха с позиция, в която обвиняват наставника на гостите в постоянно репликиране на съдиите и създаване на напрежение. Ето какво написаха от клуба, използвайки своите социални мрежи:

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC MINYOR 2015 (@bcminyor)





„Приятелската среща между баскетболния отбор Миньор 2015 и Левски не завърши поради напрежение на терена. При резултат 30:9 в полза на Миньор 2015, мачът бе временно прекъснат, след като старши треньорът на Левски, Тити Папазов, многократно репликираше съдийските отсъждания, което доведе до изнервяне на реферите и спиране на играта за около 30 минути.

Срещата все пак беше подновена, но в средата на третата част, при резултат 53:43 за Миньор 2015, Тити Папазов изведе отбора си от терена и отказа да продължи участието си в мача. Така контролата остана недовършена", гласи позицията на "жълто-черните".

За Миньор това бе последна контрола преди старта на новия сезон в НБЛ. На 4 октомври „чуковете“ ще гостуват на Рилски спортист в мач от първия кръг. От своя страна столичани продължават подготовката си с участие на турнира в памет на Пенка Стоянова, който Локомотив Пловдив организира на 26 и 27 септември. Сред участниците са още Академик Бултекс 99 и Ботев 2012. На полуфиналите „сините“ срещнат Академик.