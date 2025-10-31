Наредиха Хулио Веласкес сред най-добрите испански треньори

Хулио Веласкес получи признание от своята родина. Старши треньорът на Левски бе определен като един от най-успешните испански наставници, които водят лидерите в националните първенства по света. Испанецът бе отличен от Marca. Според авторитетното издание наставникът се нареди до имена като Луис Енрике, Микел Артета и Шаби Алонсо.

Припомняме, че към момента Пари Сен Жермен е лидер в Лига 1 начело с Енрике, а същото важи и за Арсенал на Артета, както и за Реал Мадрид, където старши треньор е именно Алонсо.

От своя страна „сините“ се радват на солиден старт от началото на сезона в Първа лига под ръководството на 44-годишния специалист. Столичния тим се намира еднолично на върха в родния елит с 32 точки, като има на сметката си 10 победи. По-рано тази седмица отборът от „Герена“ си осигури и безпроблемно класиране на осминафиналите в турнира за Купата на България.

„Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фес, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства“, гласи изданието.

За Веласкес и компания мачовете продължават с пълна сила. В неделя „сините“ ще имат визита на Арда в мач от 14-ия кръг в родния шампионат. Срещата ще стартира от 15:15 часа на „Арена Арда“.