БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:02 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наредиха Хулио Веласкес сред най-добрите испански треньори

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Признание за наставника на Левски в неговата родина.

наредиха хулио веласкес сред добрите испански треньори
Слушай новината

Хулио Веласкес получи признание от своята родина. Старши треньорът на Левски бе определен като един от най-успешните испански наставници, които водят лидерите в националните първенства по света. Испанецът бе отличен от Marca. Според авторитетното издание наставникът се нареди до имена като Луис Енрике, Микел Артета и Шаби Алонсо.

Припомняме, че към момента Пари Сен Жермен е лидер в Лига 1 начело с Енрике, а същото важи и за Арсенал на Артета, както и за Реал Мадрид, където старши треньор е именно Алонсо.

От своя страна „сините“ се радват на солиден старт от началото на сезона в Първа лига под ръководството на 44-годишния специалист. Столичния тим се намира еднолично на върха в родния елит с 32 точки, като има на сметката си 10 победи. По-рано тази седмица отборът от „Герена“ си осигури и безпроблемно класиране на осминафиналите в турнира за Купата на България.

„Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фес, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства“, гласи изданието.

За Веласкес и компания мачовете продължават с пълна сила. В неделя „сините“ ще имат визита на Арда в мач от 14-ия кръг в родния шампионат. Срещата ще стартира от 15:15 часа на „Арена Арда“.

Свързани статии:

Левски се справи с Хебър с лекота
Левски се справи с Хебър с лекота
Столичани се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на...
Чете се за: 02:57 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
2
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
3
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
4
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир...
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
5
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
6
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Европейски футбол

Контузия извади Педри от сметките на Барселона
Контузия извади Педри от сметките на Барселона
Пиза излезе от зоната на изпадащите в Серия А Пиза излезе от зоната на изпадащите в Серия А
Чете се за: 01:00 мин.
Сасуоло се справи с Каляри в Серия А Сасуоло се справи с Каляри в Серия А
Чете се за: 00:57 мин.
Официално: Ювентус представи Спалети Официално: Ювентус представи Спалети
Чете се за: 01:12 мин.
Лучано Спалети пристигна в базата на Ювентус, за да подпише Лучано Спалети пристигна в базата на Ювентус, за да подпише
Чете се за: 01:55 мин.
Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин? Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното? Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ