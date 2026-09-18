Насрочиха Вечното дерби и ЦСКА - Лудогорец

Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от ХII, XIII и XIV кръг на Първа лига.

Дербито между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг ще се изиграе на 8 ноември, събота, от 17:00 часа. От централата вече размениха 13-и и 14-и кръг заради мача между "сини" и "черверни" и потенциален балотаж на президентските избори.

Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. Очаква се това да е първия двубой от вътрешното първенство на новия стадион.