Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
На 29 март в 03:00 часа преминаваме към лятното часово време

настъпи астрономическата пролет
Снимка: илюстративна
Астрономическата пролет настъпи днес в 16:46 часа, когато Слънцето е в пролетната равноденствена точка в съзвездието Риби. От този момент до 21 юни Слънцето ще се издига все по-високо в Северната небесна полусфера и ще огрява все по-отвесно Северното полукълбо на Земята, съобщиха от Института по астрономия с НАО при БАН.

Когато Слънцето преминава през пролетната или есенната равноденствена точка, то се намира точно на небесния екватор. От това следва, че тогава дните и нощите трябва да имат почти еднаква продължителност, откъдето идва и понятието "равноденствие". От 21 март денят започва да се увеличава и става по-дълъг от нощта.

Очаква се тази пролет да е със средни сезонни температури, които да са около или над нормата, но това е сумарно за трите пролетни месеца – март, април и май. Очаква се сезонните количества от валежи да са около нормата. Ще има валежи от дъжд, но и от сняг, както и застудявания, особено в планините. Сняг ще има и през април, съобщиха от НИМХ.

Температури под климатичните норми се очакват в периода между 6 и 13 април. Средната температура климатично за април в София е около 10 градуса. В този период обаче, средната температура се очаква да е по-ниска. Денят обаче ще е по-дълъг и ако има студено нахлуване, то може да продължи няколко дни.

През април е нормално да има температури над 20 градуса и това са температури над нормите, обясни синоптикът Анастасия Стойчева от НИМХ. Тя добави, че през април у нас се регистрират едни от най-големите амплитуди в денонощието. Това означава, че има ниски минимални температури и високи максимални температури, които са над 20 градуса. Може рано сутринта температурата през април да е 0 градуса или 1-2 градуса, а през деня температурата да стане над 20 градуса, поясни Стойчева.

На 29 март (неделя) в 03:00 часа ще преминем към лятното часово време. Тогава ще превъртим стрелките на часовниците си с един час напред.

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои й рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои й рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Общество

Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито Хуарес"
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито Хуарес“
Виктор Божиков за "Мамник": Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма Виктор Божиков за "Мамник": Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма
Чете се за: 02:42 мин.
Световен ден на водата: Все повече населени места минават на режими Световен ден на водата: Все повече населени места минават на режими
Чете се за: 00:50 мин.
Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница? Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?
Чете се за: 00:57 мин.
Премиерата на спектакъла „Гордост и предразсъдъци“ е тази вечер Премиерата на спектакъла „Гордост и предразсъдъци“ е тази вечер
Чете се за: 02:42 мин.
Раздават наградите на "София филм фест" тази вечер Раздават наградите на "София филм фест" тази вечер
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е...
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Чете се за: 03:05 мин.
Общество
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
