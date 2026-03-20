Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни

Астрономическата пролет настъпи днес в 16:46 часа, когато Слънцето е в пролетната равноденствена точка в съзвездието Риби. От този момент до 21 юни Слънцето ще се издига все по-високо в Северната небесна полусфера и ще огрява все по-отвесно Северното полукълбо на Земята, съобщиха от Института по астрономия с НАО при БАН.

Когато Слънцето преминава през пролетната или есенната равноденствена точка, то се намира точно на небесния екватор. От това следва, че тогава дните и нощите трябва да имат почти еднаква продължителност, откъдето идва и понятието "равноденствие". От 21 март денят започва да се увеличава и става по-дълъг от нощта.

Очаква се тази пролет да е със средни сезонни температури, които да са около или над нормата, но това е сумарно за трите пролетни месеца – март, април и май. Очаква се сезонните количества от валежи да са около нормата. Ще има валежи от дъжд, но и от сняг, както и застудявания, особено в планините. Сняг ще има и през април, съобщиха от НИМХ.

Температури под климатичните норми се очакват в периода между 6 и 13 април. Средната температура климатично за април в София е около 10 градуса. В този период обаче, средната температура се очаква да е по-ниска. Денят обаче ще е по-дълъг и ако има студено нахлуване, то може да продължи няколко дни.

През април е нормално да има температури над 20 градуса и това са температури над нормите, обясни синоптикът Анастасия Стойчева от НИМХ. Тя добави, че през април у нас се регистрират едни от най-големите амплитуди в денонощието. Това означава, че има ниски минимални температури и високи максимални температури, които са над 20 градуса. Може рано сутринта температурата през април да е 0 градуса или 1-2 градуса, а през деня температурата да стане над 20 градуса, поясни Стойчева.

На 29 март (неделя) в 03:00 часа ще преминем към лятното часово време. Тогава ще превъртим стрелките на часовниците си с един час напред.