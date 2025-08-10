БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наталия Киселова: Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
киселова очаква сезирането референдума забави присъединяването еврозоната

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

По-рано днес от Министерският съвет съобщиха, че в писмо изпратено до председателя на парламента Наталия Киселова, предлагат на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия. Предложението, приетата програма да се разгледа от Народното събрание, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост, посочват от МС.

По думите на Киселова пред БТА, тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.

Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент, отбеляза председателят на парламента. По думите на Наталия Киселова, тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата. Тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че една от най-важните задачи е именно Законът за бюджета. Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове, добави Киселова. Тя каза, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.

Усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ, заяви председателят на Народното събрание. Тя отбеляза, че всички усилия ще бъдат насочени към това, каквото е възможно да бъде спасено и оползотворено в интерес на гражданите.

#доц. д-р Наталия Киселова

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
2
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
3
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
4
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Политика

Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"
Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
Министър Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност Министър Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност
Чете се за: 01:42 мин.
Сезонните трудови договори - какви са окончателните промени Сезонните трудови договори - какви са окончателните промени
Чете се за: 02:15 мин.
Облекчения при сключването на еднодневни трудови договори представи социалното министерство Облекчения при сключването на еднодневни трудови договори представи социалното министерство
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Временно ограничено движение на АМ „Марица“ заради пожар и задимяване между км 94 и 97 Временно ограничено движение на АМ „Марица“ заради пожар и задимяване между км 94 и 97
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори и в района на Банкя
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ