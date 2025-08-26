БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

Председателят на Народното събрание поздрави Българската федерация по художествена гимнастика за успехите на световното първенство.

Наталия Киселова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева за отличното представяне на българския национален отбор на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

„За пореден път със своите виртуозни изпълнения нашите прекрасни състезателки накараха не само многобройните почитатели на този спорт в България, но и тези по света, да затаят дъх и да се наслаждават на красотата на Вашия спорт“, пише в поздравителния адрес на председателя на парламента.

Наталия Киселова изрази увереност, че представянето на всички момичета от националния отбор на този форум е прелюдия за още по-големи успехи и поводи за гордост.

„На треньорите и всички, допринесли за добрата подготовка на състезателките, бих искала да пожелая да бъдат здрави, да продължават да създават красиви и вдъхновяващи композиции и все така да показват характерното за българската школа новаторство и прецизност“, заяви председателят на Народното събрание.

В поздравителния си адрес Наталия Киселова изрази своето възхищение от представянето на Стилияна Николова и отбеляза, че гимнастичката в изключително тежка конкуренция е успяла да завоюва сребърния медал в многобоя на най-престижното състезание за годината.

„Нейният висок дух и прекрасни превъплъщения будят възхитата ни и ни карат да очакваме с трепет всяко нейно съчетание. Благодаря Ви за страхотните емоции! Готови сте за Лос Анджелис“, посочи председателят на парламента.

#Български национален отбор по художествена гимнастика #Наталия Киселова

