Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за световната титла

Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на тежкоатлета.
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.
„Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост“, посочва Киселова в поздравителния адрес.
Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит.
„Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването. Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта“, посочва председателят на парламента.
„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.