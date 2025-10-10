Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за световната титла

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

„Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост“, посочва Киселова в поздравителния адрес.

Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит.