Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за Елисейския дворец

Вместо да излезе през стъклена врата, Сукаина минава през тази - укрепена набързо, след като фризьорският й салон е станал жертва на набезите от протеста преди седмица. Чака днешния със свито сърце.

Сукаина, собственик на фризьорски салон: „Не смятам за нормално да бъде унищожаван цял един магазин, изграден с вложени средства. Трябва да се говори и да се насочва недоволството към други, към големите търговски вериги, а не към малките магазини.“ БНТ: А за днес страхувате ли се? Сукайна: „Честно казано, да. Наистина много. Всичко, което се случва в момента, е много плашещо. Страх ме е и от това, което предстои. А изборите дори още не са се състояли. Какво ли ще се случи по време на самите избори?“

Малко преди шествието да започне по обявения маршрут са Хасан и неговата дюнерджийица. Той не се страхува, макар около него още да личат щетите от миналата събота - изпочупените магазини, останали без витрини, и прегради, които крият погрома вътре. 21 години е на това място, видял е много.

Хасан, дюнерджия: „Не ме е страх, няма да затворя днес. Нямаме друг избор. Ако трябва ще се заключим вътре и ще изчакаме малко. Миналата събота затворих само за кратко на два пъти.“

Редица заведения в Париж осъмнаха по този начин. Въпреки че, това заведение работи, то е облепено с дървени плоскости, за да не стане жертва на вандалщина. А пък ето този магазин миналата седмица влезе в международния обмен с буквално батални сцени, в които хората разграбваха всичко отвътре. Срещаме българката Миа Иванов на емблематичния площад на Републиката в момента, в който полицаи и жандармеристи се събират преди началото на обявените демонстрации.

Миа Иванов, гримьор и пиар: „Хората се бунтуват срещу цените, първото. Поскъпнало е всичко във Франция, но аз реално погледнато не виждам никаква разлика между цените във Франция и в България. За мен са едни и същи.“

Миа, която от 15 години живее в Париж, е свикнала с тези гледки.

Миа Иванов: „За мен французите са винаги на протест. Събота и неделя те решават и протестират.“

Така изглежда един от символите на френската република, площадът на Бастилията. Първоначално обявената начална точка на големия протест започваше от тук, но вчера изненадващо властта го забрани и измести маршрута. Въпреки това тук има тежко въоръжени сили на реда, които са в очакване на отделни групи протестиращи. Хората искат по-добър живот, но без насилие.

- „Върнах се в Париж след едно пътуване и сега, като виждам всички щети, които са нанесени, това ми къса сърцето.“ - „Важно е и днес хората да се мобилизират и да се опитат да променят нещата.“ БНТ: Но предстоят и президентски избори? – „Да, Затова в момента политическата обстановка във Франция е много напрегната и нестабилна.“

Французите се готвят за трети протест идната събота и общи стачки на 5 ноември.

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