Гледайте Славия - Левски от НВЛ за жени по БНТ 3

Началото на Националната волейболна лига за жени бе дадено, а сега е време и за първото голямо столично дерби.

Левски се подсили сериозно през лятото и отново се е прицелил в трона на Марица. Славия от своя страна остана далеч от челните места в последните два сезона, но победа над един от фаворитите още на старта, може да го върне обратно сред претендентите за титлата.

Не пропускайте сблъсъка между Славия и Левски в неделя, 25 октомври. Прякото предаване по БНТ 3 започва в 13:25 ч.!