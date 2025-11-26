Нефтохимик оглави класирането след победа над Черно море

Нефтохимик 2010 се наложи убедително с 3:0 гейма (25:23, 25:18, 25:19) над Черно море в мач от шестия кръг на първенството по волейбол при мъжете. С този успех бургазлии записаха пета поредна победа и излязоха на върха във временното класиране с 14 точки, изпреварвайки Локомотив Авиа (Пловдив), който има 11 пункта и един мач по-малко.

Домакините контролираха първата част, като успяха да се откъснат до 24:19, въпреки че варненците намалиха разликата с четири поредни точки. Вторият гейм премина при пълно превъзходство за Нефтохимик 2010, който спечели убедително с 25:18, затвърждавайки доминацията си. Третият гейм започна равностойно, но бургазлии отново натрупаха аванс – 10:7 и 19:15 – и приключиха мача при 25:19.

Ади Османович бе най-резултатен за домакините с 18 точки, а Калоян Балабанов добави още 9. За гостите от Варна Кристиян Димитров се отличи с 11 пункта. Черно море продължава с трудния си старт на сезона, записвайки пета поредна загуба и оставайки на последното място в класирането.

В другите мачове от кръга Пирин Разлог победи Берое с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) след пълен контрол на събитията на полето и само за един час игра. Дунав Русе записа първата си победа през сезона, надделявайки над Славия с 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20).

Следващият акцент в шампионата е дербито между шампиона Левски София и Локомотив Авиа Пловдив, което ще се проведе на 3 декември.