ЗАПАЗЕНИ

Нефтохимик продължава към полуфиналите на Купата на България след обрат над Берое

Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Волейболистите на Иван Станев показаха характер и стигнаха до успеха.

Нефтохимик Берое
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Нефтохимик победи Берое с 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:20) гейма във втория четвъртфинал за 68-ото издание на Купата на България. Сблъсъкът противопостави 4-ия и 5-ия в класирането на българския волейболен елит.

Възпитаниците на Мирослав Живков спечелиха първото разиграване в сблъсъка в зала “Арена СамЕлион” в Самоков след спайк на Мартин Мечкаров. Старозагорци не изпуснаха преднината си до края на частта. Постепенно градиха преднина, която достигна цели 6 точки при резултат 20:14 след атака на Пламен Шекерджиев. Капитанът Калоян Балабанов сгреши от начален удар и геймът отиде за волейболистите в бяло.

Първото равенство в двубоя дойде при резултат 3:3 във втория гейм, след атака в аут на Велизар Чернокожев. Именно диагоналът застана на сервис, когато отборът му направи три поредни точки, една от която дойде от ас. Бургазлии обаче бързо погасиха изоставането си и възобновиха равенството при 11:11 след спайк на Рикардо Жуниор. Волейболистите на Иван Станев поведоха за първи път след блокада на Рикардо Жуниор. Равенството се задържа до 19:19, преди волейболистите в черно да наложат контрол над играта. Равенството в геймовете бе факт след блокада на Мартин Кръстев.

Символичните гости поведоха с 5:2 в третия гейм с атака на Мартин Мечкаров, но бургазлии бързо стигнаха до обрат. Серия от 6 поредни точки им помогна да поведат с 18:11 с блокада на Калоян Балабанов. Авансът им осигури спокойствие до края на частта, който дойде при 25:18.

В самото начало на заключителния четвърти гейм старозагорци поведоха с 2:1 с атака на Бранислав Ханусек, но след това Нефтохимик бе единственият отбор на терена. Бургазлии поведоха със шест точки при 20:13, преди да победят след грешка от сервис на Велизар Чернокожев.

Най-резултатен бе Рикадо Жуниор с 18 точки, докато за старозагорци Мартин Мечкаров реализира 16.

На полуфиналите Нефтохимик ще срещне победителя от втория четвъртфинал между Локомотив Авиа, който се наложи над Монтана с 3:0 гейма.

#Купа на България по волейбол за мъже 2026 г. #ВК Берое #ВК Нефтохимик

