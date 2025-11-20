БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неймар отбеляза гол и донесе ценна точка за Сантош (ВИДЕО)

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
неймар отбеляза гол донесе ценна точка сантош
Снимка: БГНЕС
Неймар отбеляза първия си гол след дълго възстановяване от контузия.

33-годишният бразилец лекуваше травма на подколянното сухожилие и пропусна седем мача на Сантош. На 1 ноември бившата звезда на Барселона и ПСЖ се завърна на терена и игра в три мача, но не успя да отбележи.

Попадението дойде в 34-ия кръг на бразилския шампионат при равенството 1:1 с Мирасол. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен се разписа още в 4-ата минута, като голът му дори можеше да се окаже победоносен, но в 60-ата минута неговите съотборници в отбрана допуснаха груба грешка, а Рейналдо изравни от дузпа.

Сантош има 37 точки и е 16-ти в класирането само на една точка над зоната на изпадащите. Мирасол е на 4-то място с 60 точки, 11 по-малко от лидера Фламенго.

#ФК Сантош #Неймар

